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Барев дзес, Армения! — субъективные заметки опытного путешественника
Наш автор Артем Шершнев рассказал о собственном опыте исследования страны розового туфа.

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