Анна Терешкова сообщила об участии в Паралимпиаде бегуна из Новосибирска

Легкоатлет из Новосибирска Антон Кулятин поедет на Паралимпийские игры в Париж, об этом в соцсетях сообщила бывшая вице-мэр города Анна Терешкова.