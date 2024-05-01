Владимир Епачинцев

Названо имя нового главного тренера ХК «Сибирь» из Новосибирска

Специалист работал с командами Молодежной хоккейной лиги, а также руководил тренерскими штабами столичного «Спартака» и хабаровского «Амура», сообщает пресс-служба «Сибири».