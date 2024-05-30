Выбросы энергии

Магнитная буря в 6 баллов 31 мая вновь накроет Новосибирск

Метеозависимые жители Новосибирской области 31 мая вновь ощутят на себе последствия очередных выбросов энергии на Солнце, следует из сообщения Лаборатории солнечной астрономии.