Москвич заразил коронавирусом строительную бригаду в Новосибирске

Приглашенный специалист из Москвы заразил коронавирусом целую бригаду строителей, рассказал сегодня 29 апреля на пресс-конференции губернатор НСО Андрей Травников. «Специалист из Москвы уже болел COVID-19, когда его допустили до работы. Между тем, в Новосибирске по правилам человека, приехавшего из столицы, должны были отправить на двухнедельный карантин», - уточнил Травников.
Он отметил, что главная причина распространения инфекции в трудовых коллективах – нарушение норм безопасности. Это же касается и заболевших медиков.
На 29 апреля коронавирусом в НСО болеют 436 человек. Резкий скачок числа заболевших губернатор объяснил увеличением числа тестов.