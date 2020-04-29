Москвич заразил коронавирусом строительную бригаду в Новосибирске

Приглашенный специалист из Москвы заразил коронавирусом целую бригаду строителей, рассказал сегодня 29 апреля на пресс-конференции губернатор НСО Андрей Травников. «Специалист из Москвы уже болел COVID-19, когда его допустили до работы. Между тем, в Новосибирске по правилам человека, приехавшего из столицы, должны были отправить на двухнедельный карантин», - уточнил Травников.