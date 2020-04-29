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Москвич заразил коронавирусом строительную бригаду в Новосибирске

29 апреля 2020, 16:15
Об этом рассказал губернатор Андрей Травников.

Приглашенный специалист из Москвы заразил коронавирусом целую бригаду строителей, рассказал сегодня 29 апреля на пресс-конференции губернатор НСО Андрей Травников. «Специалист из Москвы уже болел COVID-19, когда его допустили до работы. Между тем, в Новосибирске по правилам человека, приехавшего из столицы, должны были отправить на двухнедельный карантин», - уточнил Травников.

Он отметил, что главная причина распространения инфекции в трудовых коллективах – нарушение норм безопасности. Это же касается и заболевших медиков.

На 29 апреля коронавирусом в НСО болеют 436 человек. Резкий скачок числа заболевших губернатор объяснил увеличением числа тестов.

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