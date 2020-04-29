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В Новосибирске ветер повалил дерево на остановку «Спорткомплекс «Заря»

29 апреля 2020, 21:57
Крыша павильона получила существенные повреждения.

Мы уже сообщали о том, что 29 апреля на Новосибирск обрушился сильный ветер. О нем накануне предупреждало региональное управление МЧС. В среду и в ночь на четверг прогнозировались дожди с грозами, а также ветер с порывами до 25-27 м/с.

В МЧС предупредили жителей города о возможных чрезвычайных ситуациях при штормовом ветре. Существует риск порывов линий электропередач, падения плохо закрепленных конструкций, срывов кровли.

Ветер привел к нескольким авария. Во дворе дома №43 на улице Забалуева он повалил тополь на припаркованный Daewoo Matiz.

Позднее большое дерево упало на остановку «Спорткомплекс Заря». Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск».

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