В Новосибирске ветер повалил дерево на остановку «Спорткомплекс «Заря»

Мы уже сообщали о том, что 29 апреля на Новосибирск обрушился сильный ветер. О нем накануне предупреждало региональное управление МЧС. В среду и в ночь на четверг прогнозировались дожди с грозами, а также ветер с порывами до 25-27 м/с.
В МЧС предупредили жителей города о возможных чрезвычайных ситуациях при штормовом ветре. Существует риск порывов линий электропередач, падения плохо закрепленных конструкций, срывов кровли.
Ветер привел к нескольким авария. Во дворе дома №43 на улице Забалуева он повалил тополь на припаркованный Daewoo Matiz.
Позднее большое дерево упало на остановку «Спорткомплекс Заря». Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск».