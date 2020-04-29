В Новосибирске ветер повалил дерево на остановку «Спорткомплекс «Заря»

Мы уже сообщали о том, что 29 апреля на Новосибирск обрушился сильный ветер. О нем накануне предупреждало региональное управление МЧС. В среду и в ночь на четверг прогнозировались дожди с грозами, а также ветер с порывами до 25-27 м/с.