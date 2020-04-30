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Причиной коммунальной аварии в Новосибирске стал засор из мертвых котят

30 апреля 2020, 13:32
Котят смыли в унитаз

Причиной коммунальной аварии в Октябрьском районе Новосибирска стал засор из мертвых котят. Местные жители подозревают в убийстве животных соседей, у которых был питомник.

Как пишут «Вести.Новосибирск», во время устранения аварии на улице Толстого в канализационной трубе коммунальщики обнаружили засор. Они были шокированы, когда поняли, что перед ними трупы подросших котят. На следующий день ситуация повторилась - и снова мертвые котята.

Активисты проверили адрес и нашли в одной из квартир питомник, где продают породистых кошек. Но вот жильцы утверждают, что бизнес закрылся. Активисты же считают, что стойкий запах кошек говорит об обратном.

В ЖЭУ также рассказали, что еще неделю назад в ходе проверки видели в квартире 30-50 кошек. Причем хозяева не ухаживают за животными и не убирают квартиру.

Жильцы хотят привлечь к ответственности соседей и уже написали заявления в Роспотребнадзор и прокуратуру.

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