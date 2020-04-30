Причиной коммунальной аварии в Новосибирске стал засор из мертвых котят

Как пишут «Вести.Новосибирск», во время устранения аварии на улице Толстого в канализационной трубе коммунальщики обнаружили засор. Они были шокированы, когда поняли, что перед ними трупы подросших котят. На следующий день ситуация повторилась - и снова мертвые котята.