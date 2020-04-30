Причиной коммунальной аварии в Новосибирске стал засор из мертвых котят

Причиной коммунальной аварии в Октябрьском районе Новосибирска стал засор из мертвых котят. Местные жители подозревают в убийстве животных соседей, у которых был питомник.
Как пишут «Вести.Новосибирск», во время устранения аварии на улице Толстого в канализационной трубе коммунальщики обнаружили засор. Они были шокированы, когда поняли, что перед ними трупы подросших котят. На следующий день ситуация повторилась - и снова мертвые котята.
Активисты проверили адрес и нашли в одной из квартир питомник, где продают породистых кошек. Но вот жильцы утверждают, что бизнес закрылся. Активисты же считают, что стойкий запах кошек говорит об обратном.
В ЖЭУ также рассказали, что еще неделю назад в ходе проверки видели в квартире 30-50 кошек. Причем хозяева не ухаживают за животными и не убирают квартиру.
Жильцы хотят привлечь к ответственности соседей и уже написали заявления в Роспотребнадзор и прокуратуру.