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Квартиранты ограбили владельца жилья в Новосибирске

2 мая 2020, 12:29
У потерпевшего забрали всю бытовую технику и телефоны

Трое мужчина ограбили новосибирца, у которого снимали квартиру в Центральном районе. По данным полиции, потерпевший сдал квартиру на длительное время троим мужчинам. В конце месяца он напомнил им о платеже.

Квартиранты пришли к нему домой, но вместо того, чтобы оплатить аренду, они забрали у него банковскую карту и заставили назвать код, а после сняли 40 тысяч рублей. Также хозяин лишился техники и двух телефонов.

Через три часа полиция задержала двух жителей Калининского района 33 и 42 лет и 46-летнего жителя Искитимского района. Оказалось, что ранее они были судимы за грабежи, кражи и совершение тяжкого и особо тяжкого преступления. В настоящее время они находятся под стражей, расследование продолжается.

Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

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#Новости#Происшествия
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