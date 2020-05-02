Квартиранты ограбили владельца жилья в Новосибирске

Трое мужчина ограбили новосибирца, у которого снимали квартиру в Центральном районе. По данным полиции, потерпевший сдал квартиру на длительное время троим мужчинам. В конце месяца он напомнил им о платеже.
Квартиранты пришли к нему домой, но вместо того, чтобы оплатить аренду, они забрали у него банковскую карту и заставили назвать код, а после сняли 40 тысяч рублей. Также хозяин лишился техники и двух телефонов.
Через три часа полиция задержала двух жителей Калининского района 33 и 42 лет и 46-летнего жителя Искитимского района. Оказалось, что ранее они были судимы за грабежи, кражи и совершение тяжкого и особо тяжкого преступления. В настоящее время они находятся под стражей, расследование продолжается.
Возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".