Квартиранты ограбили владельца жилья в Новосибирске

Через три часа полиция задержала двух жителей Калининского района 33 и 42 лет и 46-летнего жителя Искитимского района. Оказалось, что ранее они были судимы за грабежи, кражи и совершение тяжкого и особо тяжкого преступления. В настоящее время они находятся под стражей, расследование продолжается.