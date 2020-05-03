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В Новосибирске еще 41 пациент вылечился от коронавируса

3 мая 2020, 21:55
Их контрольные тесты дали отрицательный результат.

По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 21 час 3 мая в регионе выписан еще 41 пациент. Их контрольные тесты дали отрицательный результат.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших теперь составляет 150 человек. В списке скончавшихся по-прежнему значится 7 пациентов. Информацию о восьмой жертве коронавируса в регионе оперативный штаб пока не подтвердил.

Под наблюдением находятся 1777 человек, сняты с наблюдения 12345 новосибирцев. За сутки с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 302 человека, 44 из них –госпитализированы.

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