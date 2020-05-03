В Новосибирске еще 41 пациент вылечился от коронавируса

Всего в Новосибирской области зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших теперь составляет 150 человек. В списке скончавшихся по-прежнему значится 7 пациентов. Информацию о восьмой жертве коронавируса в регионе оперативный штаб пока не подтвердил.