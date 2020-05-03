В Новосибирске еще 41 пациент вылечился от коронавируса

По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 21 час 3 мая в регионе выписан еще 41 пациент. Их контрольные тесты дали отрицательный результат.
Всего в Новосибирской области зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших теперь составляет 150 человек. В списке скончавшихся по-прежнему значится 7 пациентов. Информацию о восьмой жертве коронавируса в регионе оперативный штаб пока не подтвердил.
Под наблюдением находятся 1777 человек, сняты с наблюдения 12345 новосибирцев. За сутки с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 302 человека, 44 из них –госпитализированы.