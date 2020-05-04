Новосибирские муниципалитеты провалили пропагандистскую кампанию по борьбе с пожарами

- До начала праздничных выходных мы с вами обсуждали, что с точки зрения обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан у нас сегодня две задачи, которые следует выполнять совмещённо, – это задача по предотвращению пожаров, и задача по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Просьба про пожары не забывать, тем более, что они дали о себе знать достаточно болезненно для нас. И широкую информационную, профилактическую, рейдовую кампанию и по первой теме – пожары, и по второй теме – коронавирус, просьба проводить и информировать, используя все источники – официальные сайты, радиостанции, телеканалы, – заявил губернатор.