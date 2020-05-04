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Новосибирские муниципалитеты провалили пропагандистскую кампанию по борьбе с пожарами

4 мая 2020, 15:44
Сотрудники МЧС не нашли на сайтах районных администраций сообщений о принимаемых противопожарных мерах.

Сегодня, 4 мая, в правительстве Новосибирской области прошло оперативное совещание. На нем обсудили меры по предупреждению природных лесных пожаров.

Губернатор Андрей Травников призвал глав муниципалитетов активнее включаться в пропагандистскую работу. Необходимо постоянно информировать население о мерах по предотвращению лестных пожаров.

- До начала праздничных выходных мы с вами обсуждали, что с точки зрения обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан у нас сегодня две задачи, которые следует выполнять совмещённо, – это задача по предотвращению пожаров, и задача по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Просьба про пожары не забывать, тем более, что они дали о себе знать достаточно болезненно для нас. И широкую информационную, профилактическую, рейдовую кампанию и по первой теме – пожары, и по второй теме – коронавирус, просьба проводить и информировать, используя все источники – официальные сайты, радиостанции, телеканалы, – заявил губернатор.

Во многих районах пропагандистская кампания оказалась провалена. Как рассказал начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов, его сотрудники проверили сайты районных и городских администраций на на наличие новостных сообщений о принимаемых мерах по предупреждению природных пожаров, в том числе действиях в условиях особого противопожарного режима. Результаты мониторинга оказались неутешительными.

За апрель ни одного новостного сообщения не было размещено на сайтах Каргатского, Кочковского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Северного и Чистоозерного районов. По одной новости размещено в новостном блоке администрации г. Обь, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Колыванского, Ордынского, Черепановского, Чулымского районов. Большинство из этих районов входили в десятку наиболее горимых. Зато правительство области отличилось – на его сайте за месяц появилось сразу восемь таких публикаций.

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