О невозможности повторного запуска отопления заявил мэр Новосибирска

Мэр города Новосибирск Анатолий Локоть в прямом телеэфире пообщался с горожанами. Он ответил на вопросы о том, можно ли вернуть в квартиры тепло.
Ведущий эфира процитировал одного из новосибирцев, который пожаловался на вернувшийся после отключения отопления холод. Житель города высказал опасение, что из-за того, что люди замерзают в квартирах, возможен всплеск ОРВИ, и предложил на время снова запустить отопление.
В ответ Локоть заявил о невозможности с технической точки зрения сделать такое. И напомнил, что мэрию завалили просьбами отключить отопление, когда в Новосибирске установилась теплая погода.
– Это история известная: каждую весну одно и то же. Пока тепло – отключите. А потом всегда наступает небольшой период похолодания – и «вы нас заморозили». Система инерционная. После отключения на запуск её потребуется недели две. Декада – это как минимум. И более того: после того, как её отключили, она требует ремонта, - заявил Анатолий Локоть.
При этом мэр признал, что возможность вернуть отопление в больницы, поликлиники и детсады существует. Но в целом вернуть городу тепло невозможно.