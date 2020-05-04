О невозможности повторного запуска отопления заявил мэр Новосибирска

– Это история известная: каждую весну одно и то же. Пока тепло – отключите. А потом всегда наступает небольшой период похолодания – и «вы нас заморозили». Система инерционная. После отключения на запуск её потребуется недели две. Декада – это как минимум. И более того: после того, как её отключили, она требует ремонта, - заявил Анатолий Локоть.