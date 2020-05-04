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В Новосибирске пожарные спасли из огня мужчину и женщину

4 мая 2020, 14:42
4 мая утром в левобережье Новосибирска произошел сильный пожар.

4 мая утром в левобережье Новосибирска произошел сильный пожар, сообщает МЧС по НСО. Огнеборцы ликвидировали возгорание в Ленинском районе и спасли от смерти двух человек.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что на верхнем этаже пятиэтажки горит квартира. На соседнем балконе просит о помощи женщина. Пожарные при помощи бензореза вскрыли дверь горящей квартиры и вывели из горящего помещения мужчину.

Одновременно с этим по трехколенной лестнице через оконный проем пятого этажа огнеборцы спасли женщину из соседней квартиры. Она находилась к тому времени уже в бессознательном состоянии.

В результате жизни обоих пострадавших спасены. Квартира выгорела практически полностью. Причины возгорания выясняются.

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#Новости#Происшествия
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