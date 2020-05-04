В Новосибирске пожарные спасли из огня мужчину и женщину

4 мая утром в левобережье Новосибирска произошел сильный пожар, сообщает МЧС по НСО. Огнеборцы ликвидировали возгорание в Ленинском районе и спасли от смерти двух человек.
Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что на верхнем этаже пятиэтажки горит квартира. На соседнем балконе просит о помощи женщина. Пожарные при помощи бензореза вскрыли дверь горящей квартиры и вывели из горящего помещения мужчину.
Одновременно с этим по трехколенной лестнице через оконный проем пятого этажа огнеборцы спасли женщину из соседней квартиры. Она находилась к тому времени уже в бессознательном состоянии.
В результате жизни обоих пострадавших спасены. Квартира выгорела практически полностью. Причины возгорания выясняются.