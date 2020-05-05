На задержанного с плакатом «Путин, лапы прочь от Конституции» новосибирца завели дело

По версии полиции, Баранов оскорбил сотрудника при его задержании. В свою очередь пикетчик не видит в своих деяниях состава преступления. Пользователей соцсетей удивило количество полицейских, задерживающих одного Баранова. В операции участвовало семь сотрудников полиции, их контролировали коллеги в штатском.