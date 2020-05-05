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На задержанного с плакатом «Путин, лапы прочь от Конституции» новосибирца завели дело

5 мая 2020, 14:52
Его подозревают в оскорблении представителя власти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело на задержанного во время попытки пикета новосибирца Алексея Баранова. Он был задержан 22 апреля на площади Ленина, когда развернул плакат «Путин, лапы прочь от Конституции». Его подозревают в оскорблении представителя власти.

По версии полиции, Баранов оскорбил сотрудника при его задержании. В свою очередь пикетчик не видит в своих деяниях состава преступления. Пользователей соцсетей удивило количество полицейских, задерживающих одного Баранова. В операции участвовало семь сотрудников полиции, их контролировали коллеги в штатском.

После задержания у молодого человека оказалось повреждено плечо. Ранее Центральный районный суд уже оштрафовал активиста на 1 тысячу рублей за нарушение правил самоизоляции.

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