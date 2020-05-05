В Новосибирске умерли еще два пациента с коронавирусом

Еще два мужчины умерли за сутки от коронавируса, сообщает оперативный штаб НСО по данным на 20.00 5 мая. Одному из них было 92 года, другому – 67 лет.
Таким образом число жертв COVID-19 в регионе достигло 11. Всего на сегодняшний день зафиксировано 746 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 мая болезнь впервые зафиксирована в Баганском и Каргатском районах.
По данным оперштаба еще 5 пациентов выздоровели и сегодня выписаны. Всего победили COVID-19 уже 184 человека.
Под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся в регионе 1843 человека. 12581 человек уже отбыли двухнедельный карантин. За прошедшие сутки в Новосибирской области ОРВИ и гриппом заболели 309 человек, 27 из них – госпитализированы.