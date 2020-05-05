atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске умерли еще два пациента с коронавирусом

6 мая 2020, 00:36
Одному из них было 92 года, другому – 67 лет.

Еще два мужчины умерли за сутки от коронавируса, сообщает оперативный штаб НСО по данным на 20.00 5 мая. Одному из них было 92 года, другому – 67 лет.

Таким образом число жертв COVID-19 в регионе достигло 11. Всего на сегодняшний день зафиксировано 746 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 5 мая болезнь впервые зафиксирована в Баганском и Каргатском районах.

По данным оперштаба еще 5 пациентов выздоровели и сегодня выписаны. Всего победили COVID-19 уже 184 человека.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся в регионе 1843 человека. 12581 человек уже отбыли двухнедельный карантин. За прошедшие сутки в Новосибирской области ОРВИ и гриппом заболели 309 человек, 27 из них – госпитализированы.

Материалы по теме
Медсестра из Новосибирска развеяла слухи о зараженных коронавирусом7 детей заразились коронавирусом в Новосибирской области за суткиВ Новосибирске из-за коронавируса отменили «последние звонки»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52