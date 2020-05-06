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ДТП с 5-летней девочкой на самокате попало на видео в Новосибирске

6 мая 2020, 15:10
Девочка переходила дорогу с мамой

Кроссовер успел притормозить, когда пятилетняя девочка выехала на самокате на проезжую часть в Новосибирске.

Видео инцидента попало в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». На кадре видно, как на улице Спортивной девочка с мамой при попытке пересечь дорогу чуть не попала под колеса Subaru Forester. Водитель резко притормозил и объехал ребенка. А после продолжил движение.

Между тем ранее ГИБДД сообщало о том, что иномарка все-таки задела девочку. Возле дома №13 30 апреля на пешеходном переходе девочку сбил Subaru. Она получила ушибы тканей левой голени.

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