Магазины Новосибирска проверяют на соблюдение масочного режима

Как сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на консультанта отдела лицензирования Минпромторга Евгению Шадрину, в торговых центрах покупателей должны информировать о ношении масок. Но на деле посетители проходят в торговый зал без масок, а охрана даже не обращает на это внимание.