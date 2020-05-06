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Магазины Новосибирска проверяют на соблюдение масочного режима

6 мая 2020, 11:28
В городе ввели масочный режим из-за низкого уровня самоизоляции

Ношение масок в продуктовых магазинах Новосибирска проверят сотрудники министерства промышленности и торговли. Напомним, в городе ввели масочный режим. Но поскольку он носит рекомендательный характер, горожане не торопятся выполнять меры безопасности.

Как сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на консультанта отдела лицензирования Минпромторга Евгению Шадрину, в торговых центрах покупателей должны информировать о ношении масок. Но на деле посетители проходят в торговый зал без масок, а охрана даже не обращает на это внимание.

Менее дисциплинирован в это плане пожилые люди, а вот молодежь старается использовать средства защиты.

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#Новости#Город
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