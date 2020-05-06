У новосибирских полицейских нашли коронавирус

Несколько сотрудников полиции Новосибирска заразились коронавирусом. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на свой источник в МВД.
По данным журналистов, COVID-19 обнаружен в отделе Октябрьского района. Как утверждается, заразились три человека – в том числе одни оперативник. Несколько полицейских отправлены на карантин, а медики проверяют их состояние здоровья.
Полиция оказалась на передовой борьбы с распространением коронавируса. Сотрудники МВД, с одной стороны следят за теми, кто находится в карантине, а с другой – патрулируют улицы в поисках тех, кто не намерен соблюдать режим самоизоляции.