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У новосибирских полицейских нашли коронавирус

6 мая 2020, 22:00
Журналисты утверждают, что заразились сотрудники отделения Октябрьского района.

Несколько сотрудников полиции Новосибирска заразились коронавирусом. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на свой источник в МВД.

По данным журналистов, COVID-19 обнаружен в отделе Октябрьского района. Как утверждается, заразились три человека – в том числе одни оперативник. Несколько полицейских отправлены на карантин, а медики проверяют их состояние здоровья.

Полиция оказалась на передовой борьбы с распространением коронавируса. Сотрудники МВД, с одной стороны следят за теми, кто находится в карантине, а с другой – патрулируют улицы в поисках тех, кто не намерен соблюдать режим самоизоляции.

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#Новости#Происшествия
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