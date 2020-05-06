В Новосибирске умерла 29-летняя женщина от коронавируса

По данным оперативного штаба НСО в Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом. Женщине было 29 лет. Региональный минздрав не сообщает, были ли у пациентки какие-либо хронические заболевания. Таким образом в регионе теперь 12 человек стали жертвами COVID-19.