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В Новосибирске умерла 29-летняя женщина от коронавируса

6 мая 2020, 22:29
Таким образом в регионе теперь 12 человек стали жертвами COVID-19.

По данным оперативного штаба НСО в Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом. Женщине было 29 лет. Региональный минздрав не сообщает, были ли у пациентки какие-либо хронические заболевания. Таким образом в регионе теперь 12 человек стали жертвами COVID-19.

На 22.00 6 мая в Новосибирской области выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 240 пациентов уже здоровы и выписаны (56 – за минувшие сутки).

1893 человека остаются под медицинским наблюдением, 12696 жителей уже отбыли карантин и с наблюдения сняты.

За прошедшие сутки в НСО ОРВИ и гриппом заболели 370 человек. 37 из них – госпитализированы.

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#Новости#Политика
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