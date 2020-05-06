В Новосибирске умерла 29-летняя женщина от коронавируса

По данным оперативного штаба НСО в Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом. Женщине было 29 лет. Региональный минздрав не сообщает, были ли у пациентки какие-либо хронические заболевания. Таким образом в регионе теперь 12 человек стали жертвами COVID-19.
На 22.00 6 мая в Новосибирской области выявлено 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 240 пациентов уже здоровы и выписаны (56 – за минувшие сутки).
1893 человека остаются под медицинским наблюдением, 12696 жителей уже отбыли карантин и с наблюдения сняты.
За прошедшие сутки в НСО ОРВИ и гриппом заболели 370 человек. 37 из них – госпитализированы.