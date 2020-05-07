На новосибирских дорогах за сутки грузовики сбили трех пешеходов

Несколько пешеходов пострадали на дорогах Новосибирской области за минувшие сутки. Как мы уже рассказывали, в Искитиме вечером погиб мужчина под колесами буксируемого грузовика Фотон. Личность погибшего выяснена. Это местный житель, он 10 дней не дожил до своего 49-летия.