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На новосибирских дорогах за сутки грузовики сбили трех пешеходов

7 мая 2020, 13:17
Один человек погиб, двое госпитализированы.

Несколько пешеходов пострадали на дорогах Новосибирской области за минувшие сутки. Как мы уже рассказывали, в Искитиме вечером погиб мужчина под колесами буксируемого грузовика Фотон. Личность погибшего выяснена. Это местный житель, он 10 дней не дожил до своего 49-летия.

Также 6 мая около 21.00 в Новосибирске на улице Толмачевской 43-летний водитель на грузовике МАН с прицепом сбил 42-летнего пешехода, который шел в попутном направлении. Мужчина госпитализирован.

А ночью еще один 43-летний шофер на грузовике на 1220 км автодороги «Иртыш» переехал человека, личность которого пока не установлена. Он также двигался по трассе в попутном направлении без светоотражающих элементов. Мужчина госпитализирован.

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#Новости#Происшествия
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