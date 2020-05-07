Новосибирцы споют на 9 Мая песню «День Победы» с балконов

Песню «День Победы» новосибирцев призывают спеть на 9 Мая, не выходя из дома.
Общероссийская акция стартует в 19:00 после минуты молчания. Жители всей страны выйдут на балконы своих квартир с портретами ветеранов и споют со всей страной великую песню Победы.
Поддержат движение и новосибирские музыканты, творческие коллективы.
Министр культуры НСО Юрий Захаров уверен, что песня объединит весь регион. Также участники акции могут снять свое участие на видео и опубликовать его в соцсетях с хэштегом #ЭтотДеньПобеды #МыВместе.