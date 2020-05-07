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Новосибирцы споют на 9 Мая песню «День Победы» с балконов

7 мая 2020, 13:45
К всероссийской акции присоединиться НСО

Песню «День Победы» новосибирцев призывают спеть на 9 Мая, не выходя из дома.

Общероссийская акция стартует в 19:00 после минуты молчания. Жители всей страны выйдут на балконы своих квартир с портретами ветеранов и споют со всей страной великую песню Победы.

Поддержат движение и новосибирские музыканты, творческие коллективы.

Министр культуры НСО Юрий Захаров уверен, что песня объединит весь регион. Также участники акции могут снять свое участие на видео и опубликовать его в соцсетях с хэштегом #ЭтотДеньПобеды #МыВместе.

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#Новости#Общество
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