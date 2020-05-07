В Новосибирске осудят предпринимателя за торговлю поддельными кроссовками «Найк»

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении новосибирского предпринимателя, который обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака. Предполагается, что данное деяние он совершил неоднократно, причиненив тем самым крупный ущерб.