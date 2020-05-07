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В Новосибирске осудят предпринимателя за торговлю поддельными кроссовками «Найк»

7 мая 2020, 13:55
Правообладателю «NIKE Innovate C.V» причинен ущерб почти в миллион рублей.

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении новосибирского предпринимателя, который обвиняется в незаконном использовании чужого товарного знака. Предполагается, что данное деяние он совершил неоднократно, причиненив тем самым крупный ущерб.

Как установило следствие, мужчина на территории рынка ООО «Норд Сити Молл» продавал в розницу контрафактную обувь с товарным знаком «NIKE». Тем самым американскому производственному гиганту, правообладателю «NIKE Innovate C.V» причинен ущерб почти в миллион рублей.

У обувного бутлегера изъято 119 пар обуви. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело рассмотрит Новосибирский районный суд.

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#Новости#Криминал
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