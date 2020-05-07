В Новосибирске подросток отобрал у прохожего телефон и сдал гаджет в ломбард

Сегодня, 7 мая, новосибирские полицейские сообщили о раскрытом ими грабеже, который произошел 18 апреля на улице Королева. Тогда с заявлением о том, что на него поздно вечером напал неизвестный и отобрал сотовый телефон, обратился 24-летний житель Дзержинского района.