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В Новосибирске подросток отобрал у прохожего телефон и сдал гаджет в ломбард

7 мая 2020, 20:43
Теперь 17-летнего жителя Дзержинского района ждет суд по обвинению в грабеже.

Сегодня, 7 мая, новосибирские полицейские сообщили о раскрытом ими грабеже, который произошел 18 апреля на улице Королева. Тогда с заявлением о том, что на него поздно вечером напал неизвестный и отобрал сотовый телефон, обратился 24-летний житель Дзержинского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель, который уже успел продать похищенный телефон в ломбард.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

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