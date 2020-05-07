В Новосибирске подросток отобрал у прохожего телефон и сдал гаджет в ломбард

Сегодня, 7 мая, новосибирские полицейские сообщили о раскрытом ими грабеже, который произошел 18 апреля на улице Королева. Тогда с заявлением о том, что на него поздно вечером напал неизвестный и отобрал сотовый телефон, обратился 24-летний житель Дзержинского района.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний местный житель, который уже успел продать похищенный телефон в ломбард.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям. С подозреваемого взята подписка о невыезде.