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В Новосибирской области сформирован годовой запас консервов и макарон

7 мая 2020, 14:07
И эти запасы постепенно пополняются.

В Новосибирской области в период эпидемии коронавируса сформированы запасы рыбных и мясных консервов и макаронных изделий. Об этом сообщает сайт правительства НСО.

Известно, что в регионе в апреле создан штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков Новосибирской области. Постоянно мониторятся цены и запасы сырья и продовольствия в организациях АПК и на предприятиях торговли.

По словам заместителя губернатора Вячеслава Ярманова, запасы социально значимых товаров в НСО стабильны. Рыбных консервов хватит на 374 дня, мясных консервов – на 235 дней, макарон – на 101 день. И эти запасы постепенно пополняются.

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