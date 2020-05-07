В Новосибирской области сформирован годовой запас консервов и макарон

В Новосибирской области в период эпидемии коронавируса сформированы запасы рыбных и мясных консервов и макаронных изделий. Об этом сообщает сайт правительства НСО.
Известно, что в регионе в апреле создан штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков Новосибирской области. Постоянно мониторятся цены и запасы сырья и продовольствия в организациях АПК и на предприятиях торговли.
По словам заместителя губернатора Вячеслава Ярманова, запасы социально значимых товаров в НСО стабильны. Рыбных консервов хватит на 374 дня, мясных консервов – на 235 дней, макарон – на 101 день. И эти запасы постепенно пополняются.