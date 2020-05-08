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Бывший защитник «Сибири» Пелтола поделился впечатлениями от игры в КХЛ

8 мая 2020, 19:21
В Новосибирске ему все очень нравилось.

Бывший защитник «Сибири» Юкка Пелтола подписал контракт с финской «Таппарой». В интервью на Родине он поделился впечатлениями от игры в Новосибирске.

«Я приобрел очень богатый опыт. Летом игроки не особо утруждают себя тренировками, но потом начинается тренировочный лагерь. 6 недель изнурительной работы. Я считаю, что это даже слишком. Очень большие нагрузки», - пожаловался Пелтола.

Защитник поделился, что в Новосибирске ему все очень нравилось. Я в Сибири он не испытал какого-то культурного шока. А больше всего понравилось работать под руководством Николая Заварухина.

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