Мать и сына подозревают в торговле наркотиков в Новосибирске

Спецотряд «Гром» задержал в Новосибирске 22-летнего парня за торговлю наркотических веществ. Известно, что двумя месяцами ранее у его матери нашли 8 гр. героина.
В автомобиле Lada Priora, который принадлежит молодому новосибирцу, в тайнике нашли 103,7 грамма героина. Также у него изъяли 4,6 грамма амфетамина.
Парень торговал наркотиками, используя «закладки», а также при личной встрече с клиентом. По городу он передвигался на разных машинах для конспирации.
6 марта по той же статье была задержана его 53-летняя мать.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – 20 лет лишения свободы.