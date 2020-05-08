atas.info
ГлавноеВсе новости

Мать и сына подозревают в торговле наркотиков в Новосибирске

8 мая 2020, 14:18
Родственники сбывали наркотики на территории города

Спецотряд «Гром» задержал в Новосибирске 22-летнего парня за торговлю наркотических веществ. Известно, что двумя месяцами ранее у его матери нашли 8 гр. героина.

В автомобиле Lada Priora, который принадлежит молодому новосибирцу, в тайнике нашли 103,7 грамма героина. Также у него изъяли 4,6 грамма амфетамина.

Парень торговал наркотиками, используя «закладки», а также при личной встрече с клиентом. По городу он передвигался на разных машинах для конспирации.

6 марта по той же статье была задержана его 53-летняя мать.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – 20 лет лишения свободы.

Материалы по теме
В Новосибирской области задержали торговца наркотиками в особо крупном размереПьяного водителя с оружием и наркотиками задержали в НовосибирскеНовосибирская «Бриллиантовая рука»: дилеры прятали наркотики в гипсе
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52