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Новосибирцы в День Победы услышат сводки Совинформбюро от 9 мая 1945 года

8 мая 2020, 12:59
Завершается региональный проект «1418»

В эфире «Радио 54» в День Победы прозвучат сводки Совинформбюро от 9 мая 1945 года в исполнении внуков и правнуков победителей. Таким образом завершается региональный проект «1418» – «Сводки с фронта».

Последнюю сводку прочтет участник экспедиции «Поиск – Мужество, Героизм и Воля», член регионального отделения Общероссийского движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Николай Пищенко.

В рамках проекта с 25 февраля по 9 мая в эфире радио внуки и правнуки победителей из разных районов НСО зачитывали сводки Совинформбюро. Это представители власти, известные спортсмены, члены общественных организаций. Проект реализуется при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

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