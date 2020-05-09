День Победы на Ямале пройдет в сокращенном формате

Празднование 75-летия Победы в Салехарде из-за пандемии коронавируса пройдет в сокращенном варианте, пишет Муксун.
При этом от участников мероприятий требуют соблюдение всех мер безопасности – обязательная дезинфекция и измерение температуры тела.
Власти отказались от парада Победы. В городском парке Победы пройдет церемония возложения цветов, в которой примут участие официальные лица. Поздравление ветеранов войны также сократили, некоторых поздравили дистанционно, передав подарки с помощью бесконтактной доставки