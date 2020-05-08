9 мая Новосибирская область присоединится к всероссийскому проекту #ПОЁМДВОРОМ

Сообщается, что праздничные концерты пройдут с соблюдением всех мер безопасности, связанных с противодействием коронавирусу. Выступления необходимо смотреть, не покидая из дома, открыв окно или выйдя на балкон. Концерты начнутся в 19.00 с исполнения песни Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».