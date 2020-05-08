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9 мая Новосибирская область присоединится к всероссийскому проекту #ПОЁМДВОРОМ

8 мая 2020, 14:42
Концерты начнутся в 19.00

9 мая жителей региона приглашают открыть окна и исполнить песни военных лет. Также молодые деятели культуры арт-класса "Таврида" проведут концерты во дворах домов ветеранов. Их можно посмотреть, не выходя из дома, сообщает сайт Правительства НСО.

Сообщается, что праздничные концерты пройдут с соблюдением всех мер безопасности, связанных с противодействием коронавирусу. Выступления необходимо смотреть, не покидая из дома, открыв окно или выйдя на балкон. Концерты начнутся в 19.00 с исполнения песни Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

Кроме акции #ПОЁМДВОРОМ пройдет паблик-арт-проект, в рамках которого во дворах ветеранов появятся большие художественные инсталляции – поздравительные открытки.

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