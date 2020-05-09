Главный следователь Новосибирской области поздравил ветеранов с Днем Победы

Сегодня, 9 мая, руководитель следственного управления СК России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко поздравил ветеранов с Днем Победы.
Он подчеркнул, что это священный день для России и каждой ее семьи. Это праздник, который объединяет поколения.
В этот день в России вспоминают своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли.
Главный следователь области напомнил, что отголоски войны, завершившейся 75 лет тому назад, слышны и поныне: продолжаются поиски мест захоронения погибших воинов, каждый год поисковые отряды несут «Вахту Памяти». Но время не сотрет воспоминания о тех суровых и героических годах.
- Дорогие наши ветераны! Спасибо Вам за спасенную страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом! Низкий поклон за бессмертный подвиг! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей! – сказал Андрей Лелеко.