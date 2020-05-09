Главный следователь Новосибирской области поздравил ветеранов с Днем Победы

В этот день в России вспоминают своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли.