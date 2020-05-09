atas.info
ГлавноеВсе новости

Главный следователь Новосибирской области поздравил ветеранов с Днем Победы

9 мая 2020, 13:34
Он поблагодарил их за спасенную страну и возможность жить под мирным небом.

Сегодня, 9 мая, руководитель следственного управления СК России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко поздравил ветеранов с Днем Победы.

Он подчеркнул, что это священный день для России и каждой ее семьи. Это праздник, который объединяет поколения.

В этот день в России вспоминают своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени. Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли.

Главный следователь области напомнил, что отголоски войны, завершившейся 75 лет тому назад, слышны и поныне: продолжаются поиски мест захоронения погибших воинов, каждый год поисковые отряды несут «Вахту Памяти». Но время не сотрет воспоминания о тех суровых и героических годах.

- Дорогие наши ветераны! Спасибо Вам за спасенную страну, за возможность жить и трудиться под мирным небом! Низкий поклон за бессмертный подвиг! Здоровья и долгих счастливых лет жизни в кругу родных и близких людей! – сказал Андрей Лелеко.

Материалы по теме
Руководители области поздравили новосибирцев с Днем ПобедыВ Татарске перед Днем Победы на крыше больницы установили германские флагиНовосибирские следователи поздравили ветеранов с Днем Победы
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52