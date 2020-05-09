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В Исиктиме пожарные спасли от огня четырех жителей пятиэтажного дома

9 мая 2020, 13:32
Еще 11 человек смогли покинуть подъезд самостоятельно.

Сегодня, 9 мая, около пяти часов утра в Исиктиме поизошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир в жилом пятиэтажном доме.

На момент прибытия пожарного подразделения шел дым из квартиры третьего этажа. До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно покинул квартиру хозяин, из подъезда вышли 10 человек.

С помощью спасательных устройств с верхних этажей было эвакуировано 4 человека. В результате пожара в квартире огнем повреждена мебель, домашние вещи.

Огонь был ликвидирован в начале седьмого утра. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 пожарных.

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#Новости#Происшествия
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