В Исиктиме пожарные спасли от огня четырех жителей пятиэтажного дома

Сегодня, 9 мая, около пяти часов утра в Исиктиме поизошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир в жилом пятиэтажном доме.
На момент прибытия пожарного подразделения шел дым из квартиры третьего этажа. До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно покинул квартиру хозяин, из подъезда вышли 10 человек.
С помощью спасательных устройств с верхних этажей было эвакуировано 4 человека. В результате пожара в квартире огнем повреждена мебель, домашние вещи.
Огонь был ликвидирован в начале седьмого утра. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 пожарных.