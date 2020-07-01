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В Новосибирске водитель BMW влетел в ограждение подземного перехода

1 июля 2020, 15:24
Очевидцы сообщают, что он находится без сознания.

Сегодня, 1 июля, в центре Новосибирска водитель автомобиля BMW протаранил ограждение подземного перехода. Авария произошла на пересечении улиц Кирова и Восход.

О происшествии сообщили подписчики сообщества «АСТ-54». Они разместили видеоролик, на котором заметно, что машина поворачивала на улицу Восход из ряда, предназначенного для движения прямо.

Машина на скорости пошла по слишком большому радиусу, после чего пробила металлический забор и врезалась в конструкцию входа в подземный переход. В итоге у автомобиля полностью разбита передняя часть.

Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля находится без сознания. На место прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи.

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