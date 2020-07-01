В Новосибирской области от коронавируса умерли 99 человек

Со времени предыдущего отчета оперштаба подтвердились три новых случая смерти от коронавируса. Скончались мужчины в возрасте 61 года и 71 года, а также 73-летняя женщина. Всего же в Новосибирской области зафиксировано 99 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.