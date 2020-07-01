В Новосибирской области от коронавируса умерли 99 человек

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске за сутки по данным оперштаба зафиксировано 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом общее количество заболевших достигло 6085 человек. Среди них 368 детей.
В областном центре с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в больницах находятся 2293 пациента. 649 человек лежат в ЦРБ. В детскую больницу №3 госпитализированы 59 детей.
В отделениях реанимации инфекционных больниц находятся 69 человек. Из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ.
Со времени предыдущего отчета оперштаба подтвердились три новых случая смерти от коронавируса. Скончались мужчины в возрасте 61 года и 71 года, а также 73-летняя женщина. Всего же в Новосибирской области зафиксировано 99 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.
В противовес печальной статистике оперативный штаб утром 1 июля приводит данные, что за сутки 122 человека были официально признаны выздоровевшими. Общее число людей, которых выписали после перенесенного заболевания, достигло 3618 человек.