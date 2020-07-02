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92 пациента с коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области

2 июля 2020, 13:07
Умерло уже более 100 человек

Утром 2 июня оперштаб Новосибирской области сообщил еще о 92 случаях коронавируса. Всего с начала пандемии заразились 6177 человек, в том числе 370 детей.

Обновлены и данные по смертности. Жертвами коронавируса стал уже 101 пациент. Двое из них умерли в последние сутки. Это женщина (69 лет) и мужчина (80 лет). Вылечились 3714 человек (+96 за сутки).

В инфекционные госпитали госпитализированы 2371 новосибирец, 661 человек находится в райбольницах. Среди пациентов есть и инфицированные, и те, кому диагноз еще не поставили. 60 детей содержат в больнице №3.

85 пациентов тяжело переносят болезнь, они находятся в реанимационных отделениях, 14 пациентов подключены к ИВЛ.

Тестирование на коронавирус проходит ежедневно. На данный момент взято 210157 проб.

Под наблюдением специалистов из-за возможного риска инфицирования находятся 955 местных жителей, всего снято с карантина 25811 человек.

За сутки ОРВИ заболели 1 104, 30 понадобилась госпитализация.

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