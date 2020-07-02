Путин присвоил Новосибирску звание «Город трудовой доблести»

Губернатор НСО Андрей Травников поблагодарил Президента и поздравил новосибирцев с этим событием. «Новосибирск, безусловно, заслуживает этого. В годы войны наш город трудился, ковал оружие победы и развивался. Стремился в будущее, как сейчас мы говорим. Мы заслужили это решение, потому что в этом году мы очень хотели этого. Мы активно поддерживали эту инициативу. И я хочу поблагодарить всех новосибирцев, кто поставил свои подписи за Новосибирск», - заявил губернатор.