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Путин присвоил Новосибирску звание «Город трудовой доблести»

2 июля 2020, 20:29
Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время

Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить почётное звание РФ «Город трудовой доблести» 20 городам, в том числе и Новосибирску. Об этом Гарант Конституции объявил сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа».

Губернатор НСО Андрей Травников поблагодарил Президента и поздравил новосибирцев с этим событием. «Новосибирск, безусловно, заслуживает этого. В годы войны наш город трудился, ковал оружие победы и развивался. Стремился в будущее, как сейчас мы говорим. Мы заслужили это решение, потому что в этом году мы очень хотели этого. Мы активно поддерживали эту инициативу. И я хочу поблагодарить всех новосибирцев, кто поставил свои подписи за Новосибирск», - заявил губернатор.

Также Травников поблагодарил Андрея Турчака и членов оргкомитета «Победа». А также поздравил жителей сибирских Омска, Томска, Новокузнецка и Иркутска, которые также, как и Новосибирск, удостоены почетного звания.

Также о звании Новосибирска высказался мэр города Анатолий Локоть. «Наш город заслужил это признание! В годы войны в Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они внесли огромный вклад в Победу советского народа в самой кровопролитной войне в истории человечества», – высказался градоначальник.

Напомним, за присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести» жители региона голосовали с 25 июня по 1 июля вместе с изменениями в Конституцию. Всего было собрано более полумиллиона голосов новосибирцев.

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