Новосибирская область стала лидером по смертности от коронавируса

Новосибирская область вышла в лидеры по смертности от коронавируса в СФО. Индекс летальности в регионе теперь составляет 1,64%. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
«Отмечено повышение на 0,14%. Новосибирская область — «антилидер» среди субъектов СФО, занимая первое место по индексу летальности. Кроме того, этот показатель до сих пор хуже, чем окружной и общероссийский», — говорится в релизе.
Коэффициент высчитывается путем установления процентного отношения числа умерших от COVID-19 к общему числу людей c подтвержденным диагнозом. Роспотребнадзор считает этот показатель главным при рассмотрении вопросов снятия ограничений в том или ином регионе.
По данным оперативного штаба на утро 3 июля, в Новосибирской области 6282 заболели COVID-19 (+105 за сутки), в том числе 373 ребенка. Победили болезнь и выздоровели 3852 пациента (+138 за сутки). Умерли 105 новосибирцев (за последние сутки зафиксировано 4 летальных исхода). Речь идет об официально подтвержденных случаях коронавирусной инфекции.
Взрослое население принимают в инфекционных стационарах Новосибирска (2389 пациентов) и ЦРБ (604). Детей госпитализируют в детскую больницу №3. Там содержится, по последним данным оперштаба, 57 детей. В реанимации находятся 80 человек, на ИВЛ - 21.