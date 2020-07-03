Травников возложил цветы к Вечному огню и памятнику «Единство фронта и тыла»

В честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести» первые лица области и города побывали у памятника «Единство фронта и тыла» и возложили цветы. Они почтили память тружеников тыла, которые работали в Новосибирске в годы войны.
Напомним, Новосибирск оказался в числе 20 городов России, удостоенных звания «Город трудовой доблести». Губернатор НСО Андрей Травников поблагодарил горожан за голоса, которые помогли добиться этого почетного звания. Вместе с полпредом СФО Сергеем Меняйло, председателем заксобрания Андреем Шимкивом, мэром города Анатолием Локтем, митрополитом Никодимом он побывал на Монументе Славы.
Цветы были возложены к Вечному огню и памятнику «Единство фронта и тыла».
«Эмоции самые радостные, это долгожданное известие. Присвоение звания Новосибирску входит в череду знаменательных событий, которые продолжаются с начала Года памяти и славы», - сказал губернатор.
Напомним, инициатива о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» возникла в январе текущего года на заседании оргкомитета «Победа». Предложение поддержали не только общественники, патриотические организации, политические партии, но и горожане.