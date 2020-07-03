В Новосибирске могут заработать летние веранды кафе и ресторанов

Зам губернатора Юрий Петухов, представители Минпромторга и Роспотребнадзора обсудили с рестораторами договорились об открытии летних веранд. «Большинство ресторанов и кафе Новосибирска запускают свои летние веранды с 7 июля. При этом обслуживание гостей будет идти со строгим соблюдением мер безопасности и требований Роспотребнадзора с учетом существующей эпидемиологической обстановки», — поделились новостью в Федерации рестораторов и отельеров Сибири.
В Правительстве не подтверждают информацию о начале работы летников. Как заявляет НГС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов, к этому вопросу рестораторы и чиновники еще раз вернутся в понедельник 6 июля. Владельцы общепита также попросили разрешить заведениям, у которых нет летних веранд, вынести столики просто на прилегающие территории. Этот вопрос также не получил окончательного ответа.