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Новосибирские рестораторы просят у мэрии землю под летние кафе

6 июля 2020, 14:25
Рестораторы намерены разместить летние веранды на прилегающих к заведению территориях

Заведения Новосибирска без собственных площадок под летние кафе просят мэра выделить им землю бесплатно. Обращение поступило от Федерации рестораторов и отельеров Сибири.

Напомним, в связи со стабилизацией эпидобстановки региональные власти разрешили возобновить работу летним кафе и верандам. Заведения общепита, не имеющие такой возможности, за помощью решили обратиться к мэру Анатолию Локтю.

Рестораторы рассчитывают безвозмездно получить муниципальную землю, чтобы устроить летние веранды. Речь идет в том числе и о тротуарах. Также они выступают за упрощенный порядок выделения участков – без разработки проектов благоустройства и оформления аренды на использование тротуара.

Поскольку убытки у рестораторов колоссальные, они просят отменить плату за использование земли до 1 октября 2019 года.

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