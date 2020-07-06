Новосибирские рестораторы просят у мэрии землю под летние кафе

Заведения Новосибирска без собственных площадок под летние кафе просят мэра выделить им землю бесплатно. Обращение поступило от Федерации рестораторов и отельеров Сибири.
Напомним, в связи со стабилизацией эпидобстановки региональные власти разрешили возобновить работу летним кафе и верандам. Заведения общепита, не имеющие такой возможности, за помощью решили обратиться к мэру Анатолию Локтю.
Рестораторы рассчитывают безвозмездно получить муниципальную землю, чтобы устроить летние веранды. Речь идет в том числе и о тротуарах. Также они выступают за упрощенный порядок выделения участков – без разработки проектов благоустройства и оформления аренды на использование тротуара.
Поскольку убытки у рестораторов колоссальные, они просят отменить плату за использование земли до 1 октября 2019 года.