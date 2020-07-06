Новосибирские рестораторы просят у мэрии землю под летние кафе

Рестораторы рассчитывают безвозмездно получить муниципальную землю, чтобы устроить летние веранды. Речь идет в том числе и о тротуарах. Также они выступают за упрощенный порядок выделения участков – без разработки проектов благоустройства и оформления аренды на использование тротуара.