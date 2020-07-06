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В Бердске пьяный подросток на Жигулях протаранил три автомобиля

7 июля 2020, 03:02
Виновник аварии попытался сбежать, но был задержан очевидцами ДТП.

В Бердске 15-летний подросток на автомобиле ВАЗ-2107 протаранил несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома №1 по улице Горького. Пострадали Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Highlander и Hyundai Solaris.

Особенно не повезло владельцу кроссовера Toyota Highlander. Его автомобиль впечатался в стену дома.

Виновник аварии попытался сбежать, но был задержан очевидцами ДТП. Его 17-летний пассажир даже не пытался убежать - в аварии ему повредило ногу. В крови юного гонщика насчитали 0,832 промилле.

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