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В Новосибирске ищут 89-летнюю пенсионерку

6 июля 2020, 11:24
Женщина нуждается в медицинской помощи

Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут 89-летнюю жительницу Новосибирска Елену Сорочкину.

Женщина проживает на улице Дорожная в Советском районе. 4 июля в 3 часа дня она ушла из дома, и с тех пор ее не видели.

Приметы без вести пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, прямые седые волосы, карие глаза. В день исчезновения была в белой вязаной шапочке, светлом плаще, зеленом халате в цветочек, фиолетовой блузке и синих резиновых сапогах.

Сообщить о ее местонахождении можно по тел.: 8-951-393-0911 или 112.

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