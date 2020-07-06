В Новосибирске ищут 89-летнюю пенсионерку

Волонтеры поискового отряда «Маяк» ищут 89-летнюю жительницу Новосибирска Елену Сорочкину.
Женщина проживает на улице Дорожная в Советском районе. 4 июля в 3 часа дня она ушла из дома, и с тех пор ее не видели.
Приметы без вести пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, прямые седые волосы, карие глаза. В день исчезновения была в белой вязаной шапочке, светлом плаще, зеленом халате в цветочек, фиолетовой блузке и синих резиновых сапогах.
Сообщить о ее местонахождении можно по тел.: 8-951-393-0911 или 112.