В Новосибирском зоопарке родились крохотные поросята пекари

25 июня в Новосибирском зоопарке у самки пекари родилась двойня. Об этом сообщается на страничках зверинца в соцсетях. Уже на второй день после рождения малыши вышли из укрытия и показались зрителям. Детеныш легко может поместиться на ладони.
Внешне малыши заметно отличаются от взрослых особей. Если старшие пекари покрыты серо-черной шерстью, на которой выделяется светлый воротник, то новорожденные поросята – рыжевато-коричневые с темной полоской на спине. Кстати, как и в природе, в зоопарке пекари живут семьей, в которой есть особи разного пола и возраста.
Пекари до недавнего времени относили к семейству свиней. Но учитывая ряд морфологических признаков, их выделили в отдельное семейство – пекариевые. Представители данного семейства обитают в лесах юго-востока Северной Америки, в Центральной и Южной Америке. Слово «пекари» с языка бразильских индейцев тупи переводится как «зверь, проделывающий много дорог в лесу».
Ошейниковые пекари живут в Новосибирском зоопарке с 2002 года. Они регулярно приносят потомство.