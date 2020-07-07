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В Каргатском районе москвич и его собака погибли в лобовом столкновении с фурой

7 июля 2020, 16:18
Стали известны подробности аварии.

Житель Москвы вечером 6 июля попал в смертельное ДТП на трассе в Каргатском районе. В ГИБДД сообщают, что на 1260-м километре автодороги Р-254 47-летний водитель Шкоды не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Вольво.

Служба эвакуации АСТ-54 публикует подробности трагедии. «Мужчина направлялся из Москвы в сторону Бийска со своим четвероногим другом (собакой) к гражданской жене. То ли устал и не справился с управлением, то ли дикая утка пролетала и врезалась в лобовое стекло, то ли она уже лежала на трассе, и он хотел её объехать, непонятно... Выехал на встречку под фуру, вылетел через лобовое стекло и был найден метрах в 7 от своего автомобиля. Пёсик тоже погиб на месте. Стрелка на спидометре Шкоды замерла на отметке 160 км/ч...» - рассказал один из подписчиков паблика.

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#Новости#Происшествия
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