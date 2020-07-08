Новосибирский зоопарк жалуется на нехватку посетителей

В Новосибирском зоопарке отмечают резкое снижение числа посетителей. Зверинец возобновил работу с 24 июня. И с тех пор здесь ощущают существенный недобор гостей.
«В будни у нас бывает от 2 до 3 тысяч человек. В выходные - 4-5 тысяч. Если сравнивать с прошлым годом, падение по будням составило 30-40%, по выходным - 70-80%. Зоопарк в субботу и воскресенье посещает в три раза меньше людей, чем в прошлом году, когда не было никакой пандемии» - жалуется директор зоопарка Андрей Шило.
В качестве причины снижения потока посетителей называются следующие факторы: не все знают, что зоопарк уже открыт, а билет можно купить только в режиме онлайн на официальном сайте зоопарка. Это делается для того, чтобы не было очередей в кассы, но создает неудобства потенциальным посетителям.
На территории зоопарка действуют масочный режим и социальная дистанция, а у входа в зоопарк и у вольеров популярных животных нанесена специальная разметка. Аттракционы и кафе закрыты до особого разрешения Роспотребнадзора, продается лишь вода.
Сказался на потоке посетителей и запрет из-за коронавируса на междугородние рейсы. Экскурсии из соседних областей не приезжают.