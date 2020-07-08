Новосибирский зоопарк жалуется на нехватку посетителей

«В будни у нас бывает от 2 до 3 тысяч человек. В выходные - 4-5 тысяч. Если сравнивать с прошлым годом, падение по будням составило 30-40%, по выходным - 70-80%. Зоопарк в субботу и воскресенье посещает в три раза меньше людей, чем в прошлом году, когда не было никакой пандемии» - жалуется директор зоопарка Андрей Шило.