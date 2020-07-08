Разрушающийся памятник архитектуры в Новосибирске опасен для прохожих

Памятник архитектуры на улице Станиславского в Новосибирске представляет опасность для прохожих.
Председатель совета дома Галина Солопова рассказала, что лепнина на фасаде дома отваливается кусками и падает на тротуар. Несколько лет назад появились трещины, некоторые проходят насквозь здания. Ремонт дома, а также капремонт коммуникаций, запланировал в период до 2022 года.
Директор УК Евгений Пономарев рассказал «Вести Новосибирск», что из-за нестабильного грунта, на котором стоит памятник архитектуры, трещины расползаются. Поэтому перед тем, как приступить к ремонту требуется оценка состояния грунта. Вот только исследование стоит миллион рублей.
В фонде модернизации ЖКХ заявили, что такой вид работ могут включить в программу капремонта только по решению комиссии при министерстве ЖКХ. Жильцам остается сделать экспертизу и доказать, что требуются дополнительное усиление грунта.