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Разрушающийся памятник архитектуры в Новосибирске опасен для прохожих

8 июля 2020, 14:56
Капремонт здания требует дополнительных затрат

Памятник архитектуры на улице Станиславского в Новосибирске представляет опасность для прохожих.

Председатель совета дома Галина Солопова рассказала, что лепнина на фасаде дома отваливается кусками и падает на тротуар. Несколько лет назад появились трещины, некоторые проходят насквозь здания. Ремонт дома, а также капремонт коммуникаций, запланировал в период до 2022 года.

Директор УК Евгений Пономарев рассказал «Вести Новосибирск», что из-за нестабильного грунта, на котором стоит памятник архитектуры, трещины расползаются. Поэтому перед тем, как приступить к ремонту требуется оценка состояния грунта. Вот только исследование стоит миллион рублей.

В фонде модернизации ЖКХ заявили, что такой вид работ могут включить в программу капремонта только по решению комиссии при министерстве ЖКХ. Жильцам остается сделать экспертизу и доказать, что требуются дополнительное усиление грунта.

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