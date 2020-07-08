Разрушающийся памятник архитектуры в Новосибирске опасен для прохожих

Председатель совета дома Галина Солопова рассказала, что лепнина на фасаде дома отваливается кусками и падает на тротуар. Несколько лет назад появились трещины, некоторые проходят насквозь здания. Ремонт дома, а также капремонт коммуникаций, запланировал в период до 2022 года.