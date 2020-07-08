Спасатели Новосибирска нашли тело подростка, спасшего тонувшую девочку

Напомним, 7 июля около пяти часов вечера на реке Оби, в запрещенном для купания месте, начала тонуть 12-летняя девочка. Ее брат бросился ее спасать. Он смог вытолкнуть ее в сторону берега, но справиться с течением сам не смог. Ему на помощь бросился отец со старшим сыном, но и их унесло течением.