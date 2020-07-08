Спасатели Новосибирска нашли тело подростка, спасшего тонувшую девочку

Posted 8 июля 2020, 04:37
Published 8 июля 2020, 04:37
Modified 25 декабря, 15:33
Updated 25 декабря, 15:33
Новосибирские спасатели нашли тело 14-летнего подростка, принимавшего участие в спасении тонущей девочки в Новосибирске.
Его тело подняли со дня реки вместе с остальными погибшими спустя шесть часов поисков.
Напомним, 7 июля около пяти часов вечера на реке Оби, в запрещенном для купания месте, начала тонуть 12-летняя девочка. Ее брат бросился ее спасать. Он смог вытолкнуть ее в сторону берега, но справиться с течением сам не смог. Ему на помощь бросился отец со старшим сыном, но и их унесло течением.
На поиски мужчин отправили два катера МАСС с командой водолазов-спасателей. Поисковые работы в месте трагедии тянулись шесть часов. С родственниками пострадавших работали психологи МЧС.
Спасатели семь раз погружались под воду. Поиски затрудняло сильное течение, нулевая видимость. В итоге водолазу удалось обнаружить тела погибших. На поверхность подняли тела троих мужчин – мужчины 1970 г.р., молодого человека 1998 г.р. и мальчика 2006 г.р.
Спасатели предупреждают об опасности купания на берегу Оби. В месте трагедии наблюдаются глубокие ямы, сильное течение, водовороты.