Сразу 207 новосибирцев вылечились от коронавируса за сутки

В детскую больницу №3 госпитализированы 50 детей с подозрением на коронавирус. Это несовершеннолетние пациенты с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 2570. Еще 699 человек с коронавирусом и подозрением на него содержатся в больницах районов Новосибирской области.