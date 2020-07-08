Сразу 207 новосибирцев вылечились от коронавируса за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Новосибирской области достигло 6831 (+107 за минувшие сутки), в том числе 401 ребенок. Умерли 124 человека (+4 за сутки), вылечились 4507 (+207 за сутки). Таковы данные оперштаба на утро 8 июля.
В отделениях реанимации борются за жизнь 89 человек. 23 из них – в очень тяжелом состоянии. Они находятся на аппаратах ИВЛ.
В детскую больницу №3 госпитализированы 50 детей с подозрением на коронавирус. Это несовершеннолетние пациенты с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 2570. Еще 699 человек с коронавирусом и подозрением на него содержатся в больницах районов Новосибирской области.