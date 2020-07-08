В Новосибирске молодая мать будет судиться с больницей из-за коронавируса

В Новосибирске молодая мать Наталья Митрофанова приняла решение судиться с детской городской больницей №3. Ее историю рассказывает КП-Новосибирск.
Простывшую женщину хотели госпитализировать с ребенком в общую палату. У нее была температура 37,7, озноб, ломота в теле, сдавливало глаза, пропали вкусовые ощущения и обоняние. Пациентка была уверена же, что у нее коронавирус. Она уговаривала врачей сделать ей тест, но этого не случилось.
В итоге женщина прошла платное обследование и диагноз подтвердился. Теперь сибирячка утверждает, что ей несколько раз отказывали в проведении бесплатных анализов и что она лежала в обычной больнице и могла заразить других.
«В этот же день у моего 10-месячного ребенка резко поднялась температура до 38,6. Бригада «Скорой» госпитализировала нас в Детскую городскую больницу № 3, в инфекционное отделение. Сначала хотели положить в общую палату, я запротестовала: вдруг заражу всех коронавирусом? Просила отдельную палату. Сказали — только за деньги. Заплатила.», - рассказала Наталья Митрофанова.
После выписки и подтверждения диагноза COVID-19 женщину, ее мужа и ребенка сотрудники Роспотребнадзора поместили на домашний карантин на две недели. Наталья написала жалобы в минздрав НСО и готова идти в суд. Однако новосибирский юрист Константин Зиновьев рассказал изданию, что засудить врачей за невыявленный коронавирус в данной истории очень сложно.