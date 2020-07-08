В Новосибирске молодая мать будет судиться с больницей из-за коронавируса

Простывшую женщину хотели госпитализировать с ребенком в общую палату. У нее была температура 37,7, озноб, ломота в теле, сдавливало глаза, пропали вкусовые ощущения и обоняние. Пациентка была уверена же, что у нее коронавирус. Она уговаривала врачей сделать ей тест, но этого не случилось.