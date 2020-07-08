В Новосибирске разрешили расширить летние веранды

Размещать на дополнительных площадях летние кафе можно только с соблюдением санитарных норм. При этом мебель и зонтики должны соответствовать требованиям городского благоустройства. А до того кафе должны уведомить о своем решении Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города.