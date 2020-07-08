В Новосибирске разрешили расширить летние веранды

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске открылись летние веранды кафе и ресторанов. Идя навстречу пожеланиям их владельцев, мэр Анатолий Локоть разрешил использовать больше площади для открытых веранд.
- Предоставить стационарным предприятиям общественного питания до 30.09.2020 право организовать летние площадки, веранды при стационарных предприятиях общественного питания с использованием исключительно уличной мебели, включая зонты, на землях и земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности Новосибирска, — говорится документе, подписанном мэром.
Размещать на дополнительных площадях летние кафе можно только с соблюдением санитарных норм. При этом мебель и зонтики должны соответствовать требованиям городского благоустройства. А до того кафе должны уведомить о своем решении Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города.