Двух гигантских муравьедов привезут в Новосибирский зоопарк

Новосибирский зоопарк ждет пополнения. Уже в ближайшее время в него привезут одного дальневосточного леопарда и несколько видов птиц из Москвы. Это произойдет в рамках большого контракта, заключенного в обмен на медвежонка Ростика, отправленного в зоосад китайского города Циндао.
В этом году новосибирский зоопарк должен получить вомбатов из Австралии и двух гигантских муравьедов. Для последних уже строятся вольеры. Особенность этих животных для России в том, что сейчас они живут пока только в зоопарке Калининграда.
Напомним, зоопарк Новосибирска вновь открылся после самоизоляции 24 июня. Из-за понесенных финансовых потерь ему пришлось поднять цену входного билета, а количество посетителей сократилось по сравнению с прошлым годом.