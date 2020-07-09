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Двух гигантских муравьедов привезут в Новосибирский зоопарк

9 июля 2020, 19:50
В настоящее время такие животные в России находятся только в Калининграде.

Новосибирский зоопарк ждет пополнения. Уже в ближайшее время в него привезут одного дальневосточного леопарда и несколько видов птиц из Москвы. Это произойдет в рамках большого контракта, заключенного в обмен на медвежонка Ростика, отправленного в зоосад китайского города Циндао.

В этом году новосибирский зоопарк должен получить вомбатов из Австралии и двух гигантских муравьедов. Для последних уже строятся вольеры. Особенность этих животных для России в том, что сейчас они живут пока только в зоопарке Калининграда.

Напомним, зоопарк Новосибирска вновь открылся после самоизоляции 24 июня. Из-за понесенных финансовых потерь ему пришлось поднять цену входного билета, а количество посетителей сократилось по сравнению с прошлым годом.

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