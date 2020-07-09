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В Коченёвском районе построят новую дорогу

9 июля 2020, 14:12
Сейчас на объекте выполнены подготовительные работы.

В Коченёвском районе появится новая автодорога протяженностью 1,4 км. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области в этом году идут работы на 78 объектах.

«После реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-254 в Коченёвском районе был ограничен прямой выезд транзитного транспорта из р.п. Коченёво. Чтобы исправить ситуацию, в 2018 году была выполнена корректировка проектной документации на строительство автодороги «М-51» – Коченёво». Эта дорога необходима для того, чтобы транзитный транспорт выезжал на федеральную трассу Р-254, минуя р.п. Коченёво, а также для оптимизации пассажирских перевозок» - , пояснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Ставицкий.

Сейчас на объекте выполнены подготовительные работы. Ведет их подрядчик ОАО «Новосибирскавтодор». Цена контракта составляет почти 81,9 млн рублей. Дорога должна быть построена к 30 октября этого года.

Из 92 объектов в рамках нацпроекта работы ведутся на 78. 19 дорог уже построены. Министерство жестко контролирует качество работ. Общая протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог в регионе в этом году составит 179,8 км, а объем финансирования, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть (Новосибирская область)» – 4 млрд 662,7 млн рублей. Из них 1 млрд 490 млн рублей – средства федерального бюджета, 2 млрд 394,4 млн рублей – средства областного бюджета, 778,3 млн рублей – средства местного бюджета.

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