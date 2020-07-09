В Коченёвском районе построят новую дорогу

«После реконструкции федеральной автомобильной дороги Р-254 в Коченёвском районе был ограничен прямой выезд транзитного транспорта из р.п. Коченёво. Чтобы исправить ситуацию, в 2018 году была выполнена корректировка проектной документации на строительство автодороги «М-51» – Коченёво». Эта дорога необходима для того, чтобы транзитный транспорт выезжал на федеральную трассу Р-254, минуя р.п. Коченёво, а также для оптимизации пассажирских перевозок» - , пояснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Ставицкий.